НовостиПроисшествия30 апреля 2026 9:27

В Черемхове свекровь и невестка отдали мошенника 10,6 миллиона

Началось все с безобидного звонка от незнакомки, которая предложила социальную выплату
Татьяна ИВАНОВА
В Черемхове полиция расследует крупное мошенничество с участием курьера. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, жертвами стали 27-летняя девушка и ее 64-летняя свекровь, вместе они потеряли почти 11 миллионов рублей.

- Началось все с безобидного звонка от незнакомки, которая предложила социальную выплату. Сразу после этого на телефон пришло сообщение о взломе Госуслуг с номером горячей линии. Девушка перезвонила и узнала, что ее данные украдены, - рассказывают в ведомстве.

Затем трубку взял лжесотрудник ФСБ и заявил, что с ее счетов прямо сейчас переводят деньги террористам. Для спасения средств велели снять все и передать в казначейство. Потерпевшая обратилась в агентство недвижимости под видом покупки жилья и обналичила семь миллионов рублей.

В тот же день незнакомцы сообщили о приезде «инкассатора», которому нужно назвать кодовое слово «Роза». Девушка отдала деньги молодому человеку. Затем аферисты убедили ее, что и сбережения свекрови под угрозой. Пожилая женщина забрала в банке 3,6 миллиона и тоже передала их преступникам. Следователи завели уголовное дело.

Следователи завели уголовное дело.