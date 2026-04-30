В Иркутской области шашлык из курицы стал самым дорогим в Сибири

Иркутская область возглавила рейтинг регионов Сибирского федерального округа по стоимости куриного шашлыка. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на исследования Центра стратегических разработок.

- Куриный шашлык в Приангарье оценивается в 1 377,81 рубля, бескостную свинину можно купить за 1 901,31 рубля, говядину - за 3 264,49 рубля, а баранину продают за 3 951,01 рубля, - уточняется в статистике.

Стоимость минимальной «корзины» для пикника на компанию из восьми человек в регионе тоже выше общероссийского показателя: она составляет 2 488,28 рубля при среднем по стране уровне в 2 345 рублей.

Для сравнения, самый дешевый куриный шашлык продают в Челябинской области - за 896,98 рубля, а бюджетная «пикник корзина» - в Омской области, там она обойдётся в 1 831,75 рубля.

