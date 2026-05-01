В школах Иркутской области 26 мая прозвучат последние звонки

26 мая в школах Иркутской области прозвучат последние звонки. Учебный год завершится для всех школьников региона с 1 по 11 класс не позднее 26 мая — такие сроки установлены по рекомендациям Минпросвещения РФ.

- Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа. После праздничных линеек у выпускников 9 х и 11 х классов будет несколько дней на подготовку к экзаменам, - сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Для 11 классников экзамены начинаются 1 июня, а для 9 классников — 2 июня. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил важность летних каникул для восстановления сил учащихся.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Нижнеудинске выпускница школы стала дроппером и попала под уголовное дело. Девушка предоставила доступ к своему банковскому счету и помогала переводить похищенные деньги.