2, 5 и 7 мая в Иркутске перекроют движение из-за репетиций парада Победы

В Иркутске временно перекроют движение транспорта в центре города из-за репетиций парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ограничения будут действовать 2 мая с 16:00 до 19:00, 5 мая с 18:00 до 22:00 и 7 мая с 17:00 до 20:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

- Автомобили и автобусы не смогут проехать: по улице Ленина на участке от Желябова до Сурикова, по улице Сухэ-Батора от Желябова до Польских Повстанцев, а также по площади графа Сперанского, - говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее выбирать объездные маршруты.