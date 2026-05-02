Боец Юрий Тыщук из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Юрий Тыщук из Эхирит-Булагатского погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

- Выражаю глубочайшие соболезнования родителям Юрия, его супруге, маленькой дочке, сестре и ее семье. Вечная память Герою... – говорится в сообщении.

Юрий Тыщук родился 29 января 1997 года в селе Ново-Николаевск. После школы поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище имени маршала Рокоссовского в городе Благовещенск.

Сибиряк с детства мечтал стать военным. В апреле 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ. За время службы получил звание младшего лейтенанта, был назначен командиром штурмового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. Сослуживцы и друзья запомнили его спокойным, рассудительным и справедливым человеком. Юрий Тыщук погиб в Донецкой Народной Республике. Боец награжден Орденом Мужества (посмертно).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на 98-м году жизни умерла почетный гражданин Эхирит-Булагатского района Мария Попова.