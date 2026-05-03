Победителей конкурса «Гордость земли Иркутской - 2026» наградили в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В столице Приангарья состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Гордость земли Иркутской – 2026». Конкурс был инициирован губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и проводится с 2024 года. Его цель — выявление и общественное признание жителей региона, внесших значительный вклад в развитие региона, сохранение традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма и уважения к профессионализму.

Обращаясь к собравшимся, Игорь Кобзев отметил, что конкурс уже успел стать традицией, а его популярность только крепнет. В 2026 году за лидерство в шести номинациях боролись 554 участника — педагоги и медики, волонтёры и ветераны, труженики заводов и аграрии, представители семейных династий и энергичная молодёжь. Конкурсная комиссия отобрала 521 кандидата, а почти 75 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в голосовании.

«Сегодня мы вручаем победителям памятные знаки и заслуженные дипломы», — сказал губернатор на церемонии.

По итогам конкурса победителями признаны 143 человека в шести номинациях: «За профессиональные заслуги», «Мы славим тебя, Иркутская область», «За активную гражданскую позицию», «За сохранение семейных ценностей и традиций», «Герой моей малой Родины», «Область молодых».

Список победителей размещён на официальном сайте конкурса земляиркутская.рф.