В Качугском районе медведь напал на жеребенка рядом с жилым домом

В Качугском районе медведь напал жеребенка рядом с жилым домом

В селе Большая Тарель Качугского района зафиксирован случай выхода медведя к населённому пункту. Хищник напал на жеребёнка, который находился в 100 метрах от жилого дома.

- О происшествии в полицию сообщила местная жительница. По её словам, накануне медведь задавил животное, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.

Дикий зверь вышел к людям в селе Большая Тарель

Полицейские обращают внимание жителей на особую опасность медведей весной. В связи с происшествием важно помнить о правилах безопасности при встрече с дикими животными: не провоцировать их, не пытаться контактировать и как можно скорее покинуть зону видимости зверя.

