Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Свердловском районе Иркутска. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска и района

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Свердловском районе Иркутска. Авария произошла 4 мая 2026 года около 7:00 на перекрестке улиц Лермонтова и Мелентьева. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

- 55-летний водитель «Шевроле Нива» столкнулся со служебной машиной, которая ехала на экстренный вызов, - рассказали в пресс-службе полиции.

Спецтранспорт двигался с включенными проблесковыми маячками и проезжал перекресток на красный сигнал светофора. В результате ДТП никто не пострадал. Прокуратура района проконтролирует проверку, которую организовали автоинспекторы.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что за неделю в областном центре произошло 17 ДТП. В них пострадали 20 человек, еще трое - погибли.