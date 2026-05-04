В Бурятии вступил в силу приговор Пичугину, выжившему после 67 дней в море

В Бурятии вступил в силу приговор Михаилу Пичугину, выжившему после 67 дней в море. Фото: Ариг Ус/ личный архив/ МЧС России

В Бурятии вступил в законную силу приговор Михаилу Пичугину, который выжил после 67 дней в открытом Охотском море на резиновой лодке. Напомним, «русского Робинзона» Пичугина обвиняют в гибели брата и племянника.

Трое отправились в путешествие на катамаране: 46-летний Михаил, 49-летний Сергей и его 15-летний сын. Поездка началась удачно: туристы увидели краснокнижных китов, порыбачили и провели уютные вечера у костра. Но 9 августа 2024 года, на обратном пути, случилась беда. Вместо того чтобы пройти 400 километров вдоль берега, мужчины решили сократить маршрут и поплыли напрямую, преодолев всего 60 километров. Однако ровно посередине пути, между материком и Сахалином, мотор внезапно заглох.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил Михаилу наказание в виде трёх лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Об этом КП-Иркутск стало известно от адвоката осужденного. Подавать аппеляцию сторона защиты не будет. Вероятно всего это связано с тем, что наказание итак не такое суровое. Ведь изначально прокуратура запрашивала для Михаила Пичугина реальный срок: 3 года в колонии-поселении по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта и штраф 50 тысяч рублей за использование подложного документа.