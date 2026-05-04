В Братске аннулировали 27 контрактов на монтаж ограждений

В Падунском районе Братска аннулировали 27 муниципальных контрактов на демонтаж и монтаж ограждений многоквартирных домов. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.

- Проблема заключалась в том, что договоры с двумя подрядчиками подписали без проведения конкурентных процедур - напрямую с единственным поставщиком. Такое решение незаконно ограничило круг подрядчиков, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Помимо того, что контракты признали недействительными, по требованию надзорного ведомства с подрядчиков взыскали в бюджет более 6 миллиогов рублей. Они были незаконно получены в качестве оплаты по этим документам.

