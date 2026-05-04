Цены на бензин на заправках Иркутска почти уравнялись

4 мая 2026 года автомобилисты из Иркутска заметили необычную картину: цены на автомобильное топливо на АЗС стали практически одинаковыми. Как сообщает «Байкал24», различия в стоимости марок бензина свелись к минимуму.

- Теперь, литр «народного» АИ-92-го можно залить за 63,95 рубля, а АИ-95-й отпускают за 67,45 рубля.

АИ 98 доступен не везде, но там, где продаётся, стоимость составляет 91,55 рубля. Дизельное топливо в основном стоит 82,10 рублей. За последнюю неделю произошли небольшие изменения: одна из сетей снизила стоимость АИ 92 на целый рубль, тогда как остальные либо сохранили прежние цены, либо повысили их на 30 копеек.

