В Иркутске на школьника напала собака в подъезде жилого дома

2 мая 2026 года на улице Напольной в Иркутске бездомная собака напала на школьника в подъезде жилого дома. Известно, что пострадавший - ученик четвертого класса. В результате нападения мальчик получил несколько укусов в ногу. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

- Ведомство организовало проверку. Предстоит выяснить, как исполняется законодательство об ответственном обращении с безнадзорными животными и насколько эффективно защищены права детей в этой ситуации.

Теперь мальчику предстоит пройти курс уколов от бешенства. Следственный комитет в свою очередь завел уголовное дело по статье «Халатность».

