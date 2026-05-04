НовостиПроисшествия4 мая 2026 7:52

Глава Закаменского района Бурятии подозревается в незаконной охоте

Нарушая правила охоты, он выследил и выстрил из карабина по изюбрю
Ангелина ОГЕР
Глава Закаменского района Бурятии подозревается в незаконной охоте. Фото: СУ СК Бурятии

Глава Закаменского района Бурятии подозревается в незаконной охоте. Как сообщили КП-Иркутск в СК республики, 20 марта 2026 года подозреваемый был на территории охотничьих угодий в приграничной зоне.

- Без разрешения на добычу животных, нарушая правила охоты, он выследил и выстрил из карабина по изюбрю, затем положил тушу убитого животного в свой автомобиль, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ночью машину остановили пограничники. Они составили материалы о противоправных действиях главы района и передали их следствию. На допросе подозреваемый подробно обо всем рассказал. Расследование продолжается.

