Стало известно, когда запустят паром на остров Ольхон

Паромная переправа МРС - остров Ольхон начнет работу 7 мая. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Паромная переправа МРС - остров Ольхон начнет работу 7 мая 2026 года. Первых пассажиров и автомобили доставят два судна - «Дорожник» и «Семен Батагаев». Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском речном пароходстве.

В такой связке они проработают целый месяц. «Дорожник» способен перевезти за рейс полсотни человек и 12 легковушек, а «Семен Батагаев» берет на борт 96 пассажиров и машины общим весом до 130 тонн. Примерно с 1 июня к ним присоединится третий паром - «Ольхонские ворота», который вмещает еще 96 человек и 16 легковых автомобилей или восемь грузовиков.

Время в пути между берегами составляет меньше получаса, проезд остается бесплатным для всех. Актуальное расписание смотрите на сайте КП-Иркутск. Напомним, запуск перенесли на неделю из-за сложной ледовой обстановки, но теперь погода позволила открыть долгожданную навигацию.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что погода в Иркутске на неделе с 4 по 10 мая будет чудить. Читайте прогноз.