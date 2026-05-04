Село Карам подтапливает из-за заторов льда на реке Киренга. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели предупредили о неблагоприятном гидрологическом явлении в районе села Карам. Утром 4 мая 2026 уровень воды в реке Киренга поднялся до отметки 320 сантиметров. Ниже по течению встал ледяной затор, который мешает воде уходить.

- До неблагоприятной отметки остается еще полметра, но подтопление уже началось. Вода зашла на улицы, в пониженные участки местности и в жилые дома, - уточнили в Иркутском УГМС.

Если затор сохранится, уровень продолжит расти, и тогда подтопит еще больше придомовых территорий. Специалисты следят за обстановкой.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, чем закончилось дело русского Робинзона, который 67 дней дрейфовал в Охотском море. Читайте подробности.