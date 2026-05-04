Заболеваемость ОРВИ в Иркутской области упала почти вдвое ниже эпидпорога

В Иркутской области продолжает снижаться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области продолжает снижаться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, за неделю с 27 апреля по 3 мая 2026 года врачи зарегистрировали 10841 случай ОРВИ и 20 случаев гриппа.

- Показатель заболеваемости опустился ниже эпидемического порога почти на 50%, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, при первых признаках недомогания нужно сразу обращаться за медицинской помощью. Также специалисты советуют мыть руки, пользоваться антисептиком, проветривать помещения и делать влажную уборку. По возможности лучше избегать контактов с заболевшими и вести здоровый образ жизни. Эти простые меры помогают не подхватить вирус даже в межсезонье.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка мечтает найти свою биологическую мать и восстановить картину своего рождения. Читайте подробности.