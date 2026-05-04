Жители Иркутской области отдали мошенникам больше 20 миллионов за праздники

Телефонные аферисты обманули десятерых жителей Иркутской области.

С 1 по 3 мая 2026 года телефонные аферисты обманули десятерых жителей Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей.

Самую крупную потерю понес инженер из Усть-Илимска. Мужчину целый месяц водили за нос лжеброкеры, и в итоге он перевел на их счета 7,5 миллиона рублей. Похожим способом обманули 44-летнюю жительницу Черемховского района. Онлайн-друг убедил ее вложиться в ценные бумаги под выгодный процент. Женщина поверила и потеряла больше 4,6 миллиона рублей.

- Студентка второго курса лишилась 5,6 миллиона рублей после безобидного сообщения о доставке цветов. Она назвала код из смс, а дальше на нее посыпались звонки от лжесиловиков и псевдоспециалистов Госуслуг. Девушку запугали уголовным делом за финансирование запрещенных организаций и попросили задекларировать семейные сбережения, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Еще одна жертва из Чунского района поверила в социальные выплаты, назвала данные СНИЛС и позже отдала курьеру 2,3 миллиона рублей. Полиция в очередной раз напоминает, что настоящие правоохранители никогда не требуют переводить деньги на безопасные счета и не угрожают по телефону. Так поступают только мошенники.

