Прокуратура взяла на контроль ДТП с машиной скорой помощи в Иркутске

Авария произошла около семи утра на пересечении улиц Лермонтова и Мелентьева. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Прокуратура Свердловского района Иркутска проверит обстоятельства аварии с участием спецтранспорта. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, столкновение произошло около семи утра 4 мая на пересечении улиц Лермонтова и Мелентьева.

- Автомобиль скорой помощи мчался на экстренный вызов с включенными проблесковыми маячками и проезжал перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент с ним столкнулась «Шевроле Нива» под управлением 55-летнего водителя. В аварии никто не пострадал, - добавили в городской Госавтоинспекции.

На место происшествия выезжали полицейские, им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося. Прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

