Сын угрожал убийством матери из-за пропавшего подарочного ножа

Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Фото: МВД Пензенской области.

В Кузнецком районе полиция завела уголовное дело против мужчины, который угрожал убийством собственной матери. Как сообщает сетевое издание «Столица 58» со ссылкой на МВД региона, причиной ссоры стал банальный поиск кухонного ножа.

- Женщина не раз высказывала сыну недовольство его пьянством. В очередной раз конфликт вспыхнул, когда мужчина хотел порезать яблоко и не нашел свой подарочный нож. Он сразу обвинил мать в краже, схватил другой кухонный нож и начал угрожать ей расправой. Перепуганная женщина пыталась защититься, прикрываясь подушкой, - сообщает издание.

К счастью, на шум вышел отец семейства. Он сумел успокоить разбушевавшегося сына и предотвратить трагедию. После этого потерпевшая сразу обратилась в полицию. Участковые задержали подозреваемого, он признал свою вину. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за угрозу убийством.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что после одной неосторожной фразы девушка узнала, что ее удочерили прямо из роддома. Теперь она ищет биологическую мать. Читайте подробности.