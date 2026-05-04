+10 градусов ожидается в Иркутске 5 мая. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутске днем 5 мая 2026 года потеплеет до +8…+10 градусов, дождя не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до 13 м/с. После захода солнца похолодает до +2…+4.

- Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в северо-восточных районах и горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами умеренные осадки, утром в отдельных районах туманы, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Ночью похолодает до 0…+5, при прояснении ожидается -1…-6, днем +7…+12, при облачной погоде 0…+5.

