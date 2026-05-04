Жителям Иркутской области запретили выкладывать фото и видео беспилотников.

Антитеррористическая комиссия Иркутской области ввела запрет на публикацию любых материалов, связанных с применением беспилотников. Как сообщили КП-Иркутск в Охотнадзоре региона, теперь нельзя распространять тексты, фото, видео и звуковые записи, по которым можно определить тип дрона, место его запуска, падения или траекторию полета.

- Запрещено раскрывать расположение военной инфраструктуры, сил правопорядка и важных объектов транспорта, промышленности и энергетики. Ограничение действует до отмены режима базовой готовности, - предупредили в Охотнадзоре.

Нарушителям грозят штрафы. Придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам до 30 тысяч, а юридическим до 60 тысяч рублей. Запрет не касается официальных сообщений федеральных и региональных властей, если они ссылаются на проверенные источники.

