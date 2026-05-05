В Забайкалье осужденный за разбой потребовал миллион рублей за страдания.

Центральный районный суд Читы решает вопрос о принятии иска к Министерству финансов России. Как сообщает ИА ChitaMedia, осужденный просит взыскать с государства миллион рублей за нравственные страдания, причиненные ему во время рассмотрения уголовного дела.

- В иске мужчина заявил, что во время заседаний его помещали в клетку, отчего он чувствовал себя зверем в цирке или зоопарке. По его словам, из-за этого он не мог сосредоточиться и задать правильные вопросы потерпевшей, свидетелю и экспертам. Когда судебные заседания проходили в городе Балей, на них собирался почти весь город, что также якобы причинило ему нравственные страдания, - сообщает агентство.

Фигуранта осудили еще в 2014 году за разбой и покушение на убийство. Вместе с двумя подельниками он напал в Балее на трех пожилых людей, рассчитывая завладеть их деньгами. Суд назначил ему 15 лет колонии особого режима, позже срок сократили до 14 лет и 9 месяцев.

