Центр Иркутска дважды перекроют для репетиций парада Победы

В Иркутске временно закроют движение в самом центре города. 5 мая с 18:00 до 22:00 и 7 мая с 17:00 до 20:00 репетиции торжественного прохождения войск и силовых структур перекроют главные улицы. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

- Автомобили и автобусы не смогут проехать по улице Ленина на участке от Желябова до Сурикова, а также по улице Сухэ-Батора от Желябова до Польских Повстанцев. Закроют и площадь графа Сперанского. Из-за этого изменится схема движения общественного транспорта, - уточнили в администрации.

Водителей просят заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда. Репетиции проводят в рамках подготовки к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

