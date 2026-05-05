25-летний пассажир «Субару» скончался в аварии в Иркутске. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Ночью 5 мая в Свердловском округе Иркутска произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 25-летний водитель «Субару» ехал по улице Маяковского и потерял контроль над машиной. Автомобиль на скорости врезался в препятствие.

- Удар оказался слишком сильным. Пассажир того же возраста скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят всестороннюю проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит водителей не забывать о бдительности за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения. Даже короткая потеря концентрации может привести к трагедии.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 4 мая в деле «русского Робинзона» Михаила Пичугина поставили окончательную точку. Что известно.