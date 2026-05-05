На 6-летнего мальчика в Усолье-Сибирском упали металлические качели

Шестилетний мальчик получил тяжелую травму головы, его экстренно госпитализировали.

Следователи завели уголовное дело после того, как на ребенка в сквере рухнули качели. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР, МВД и прокуратуре региона, случилось все 30 апреля на улице Толбухина в Усолье-Сибирском.

- Шестилетний мальчик получил тяжелую травму головы, его экстренно госпитализировали. Врачи провели операцию по восстановлению черепа, сейчас ребенок находится в отделении нейрохирургии, - уточнили в пресс-службе ведомств.

Следователи допрашивают родителей пострадавшего, а также представителей администрации и сотрудников предприятия, которые отвечали за обслуживание и содержание качелей в сквере. Прокуратура Усолья-Сибирского также проводит проверку и проконтролирует ход расследования уголовного дела. Полицейские отмечают, что ежемесячно в регионе фиксируют до ста происшествий с участием детей.

