Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2026 8:40

Стали известны подробности гибели велосипедиста под камнепадом на Большой Байкальской тропе

Следователи начали проверку после гибели велосипедиста на Байкальской тропе
Татьяна ИВАНОВА
Группа туристов ехала на велосипедах между падями Емельяниха и Смородовая, когда на них внезапно обрушился камнепад.

Группа туристов ехала на велосипедах между падями Емельяниха и Смородовая, когда на них внезапно обрушился камнепад.

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

3 мая 2026 года на Большой Байкальской тропе произошла трагедия. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, группа туристов ехала на велосипедах между падями Емельяниха и Смородовая, когда на них внезапно обрушился камнепад. Один из участников похода, 42-летний житель Иркутска, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия экстренных служб.

Один из участников похода, 42-летний житель Иркутска, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Один из участников похода, 42-летний житель Иркутска, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

- Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали тело погибшего на аэроглиссере в поселок Никола и передали следователям, - добавили в МЧС региона.

Спасатели эвакуировали тело погибшего на аэроглиссере в поселок Никола и передали следователям.

Спасатели эвакуировали тело погибшего на аэроглиссере в поселок Никола и передали следователям.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура Иркутского района взяла проверку под контроль. Известно, что тургруппа не регистрировала свой маршрут, а у погибшего осталась жена и двое детей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в деле «русского Робинзона» Михаила Пичугина поставили окончательную точку. Приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ, вынесенный 14 апреля, вступил в законную силу. Подробности.