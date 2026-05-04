Стали известны подробности гибели велосипедиста под камнепадом на Большой Байкальской тропе

3 мая 2026 года на Большой Байкальской тропе произошла трагедия. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, группа туристов ехала на велосипедах между падями Емельяниха и Смородовая, когда на них внезапно обрушился камнепад. Один из участников похода, 42-летний житель Иркутска, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия экстренных служб.

- Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали тело погибшего на аэроглиссере в поселок Никола и передали следователям, - добавили в МЧС региона.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура Иркутского района взяла проверку под контроль. Известно, что тургруппа не регистрировала свой маршрут, а у погибшего осталась жена и двое детей.

