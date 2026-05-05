«Я очень больна! Нужна операция!»: сибирячка обвела вокруг пальца банк, полицию и сына, лишь бы угодить мошенникам

Жительница Бурятии отдала мошенникам почти два миллиона рублей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии полиция расследует крупное мошенничество, жертвой которого стала 56-летняя женщина. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на МВД региона, за два месяца аферисты выманили у нее 1,8 миллиона рублей.

- Все началось в конце марта со звонка якобы из военкомата. Незнакомка попросила продиктовать номер СНИЛС для проверки личного дела. Сразу после этого женщине сообщили о взломе ее кабинета на Госуслугах и утечке данных. Дальше трубку взял лжесотрудник ФСБ, который обвинил жертву в финансировании спецслужб и попытке перевода денег за границу. Он потребовал установить приложение для конфиденциальности. Затем в разговор вступила псевдоюрист Центробанка и убедила перевести все сбережения на новый счет в другом банке, - пишут журналисты.

При попытке снять деньги в банке сотрудники службы безопасности вызвали полицию и сына потерпевшей. Но женщина, следуя инструкции мошенников, обманула всех, заявив о тяжелой болезни и дорогостоящей операции. Она заранее удалила переписку и историю звонков.

Позже аферисты дали ей прослушать фальшивый разговор, в котором якобы обсуждалось изъятие у нее наличных. Испугавшись, женщина отправилась в торговый центр и через банкомат перевела все деньги. Она прикладывала телефон к терминалу и вводила коды, которые диктовала мошенница. После этого приложение удалили.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что после одной неосторожной фразы девушка узнала, что ее удочерили прямо из роддома. Читайте подробности.