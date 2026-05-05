Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2026 4:17

«Я очень больна! Нужна операция!»: сибирячка обвела вокруг пальца банк, полицию и сына, лишь бы угодить мошенникам

Жительница Бурятии отдала мошенникам почти два миллиона рублей
Татьяна ИВАНОВА
Жительница Бурятии отдала мошенникам почти два миллиона рублей.

Жительница Бурятии отдала мошенникам почти два миллиона рублей.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии полиция расследует крупное мошенничество, жертвой которого стала 56-летняя женщина. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на МВД региона, за два месяца аферисты выманили у нее 1,8 миллиона рублей.

- Все началось в конце марта со звонка якобы из военкомата. Незнакомка попросила продиктовать номер СНИЛС для проверки личного дела. Сразу после этого женщине сообщили о взломе ее кабинета на Госуслугах и утечке данных. Дальше трубку взял лжесотрудник ФСБ, который обвинил жертву в финансировании спецслужб и попытке перевода денег за границу. Он потребовал установить приложение для конфиденциальности. Затем в разговор вступила псевдоюрист Центробанка и убедила перевести все сбережения на новый счет в другом банке, - пишут журналисты.

При попытке снять деньги в банке сотрудники службы безопасности вызвали полицию и сына потерпевшей. Но женщина, следуя инструкции мошенников, обманула всех, заявив о тяжелой болезни и дорогостоящей операции. Она заранее удалила переписку и историю звонков.

Позже аферисты дали ей прослушать фальшивый разговор, в котором якобы обсуждалось изъятие у нее наличных. Испугавшись, женщина отправилась в торговый центр и через банкомат перевела все деньги. Она прикладывала телефон к терминалу и вводила коды, которые диктовала мошенница. После этого приложение удалили.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что после одной неосторожной фразы девушка узнала, что ее удочерили прямо из роддома. Читайте подробности.