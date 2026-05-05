НовостиОбщество5 мая 2026 5:34

В Усть-Илимске работник аптеки спасла жертву от перевода 60 тысяч мошенникам

Начальник отдела полиции лично поблагодарил Наталью Цалко и вручил ей благодарственное письмо
Татьяна ИВАНОВА
В Усть-Илимске работник аптеки спасла жертву от перевода 60 тысяч мошенникам.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Усть-Илимске сотрудница медучреждения Наталья Цалко помешала аферистам обчистить пенсионерку. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, она заметила у банкомата в центральной аптеке женщину, которая одновременно разговаривала по телефону и пыталась перевести деньги. Поведение показалось подозрительным, и сибирячка немедленно вызвала полицию.

- Оказалось, 57-летняя местная жительница уже успела попасться на удочку лжеброкеров. Она кликнула по рекламе крупной промышленной компании, оставила свои данные, и вскоре ей позвонил «брокер». Пенсионерка оформила в банке кредит на 360 тысяч рублей и перевела все деньги мошенникам. При этом ей приказали никому ничего не рассказывать. В тот момент, когда она пыталась отправить еще 60 тысяч рублей, подоспела помощь, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Полиция завела уголовное дело о покушении на мошенничество. Начальник отдела полиции лично поблагодарил Наталью Цалко и вручил ей благодарственное письмо.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка обвела вокруг пальца банк, полицию и сына, лишь бы угодить мошенникам. Читайте подробности.