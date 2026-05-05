Попытка приготовить шашлык закончилась пожаром: мужчина спалил сарай и обжег руки

В Балашове мужчина спалил сарай и обжег руки при готовке шашлыка. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Балашове готовка шашлыка закончилась пожаром и ожогами. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МЧС региона, 60-летний местный житель развел костер во дворе на Совхозной и ушел по делам, оставив пламя без присмотра.

- Когда он вернулся, огонь уже перекинулся на деревянный сарай. Мужчина попытался справиться с пламенем сам, но лишь обжег руки. Пожар на 14 квадратных метрах тушили два пожарных расчета, - пишут журналисты.

Важно! Костер можно разводить только в безветренную погоду и подальше от домов. На участке обязательно должны быть огнетушитель или хотя бы емкость с водой. Огонь нельзя оставлять без присмотра даже на пару минут. А если в районе действует особый противопожарный режим, любое разведение открытого огня вообще запрещено.

