42 ветерана из Иркутской области получили выплаты ко Дню Победы

В преддверии 81 й годовщины Великой Победы 42 заслуженных жителя Иркутской области получили финансовую поддержку. 38 участников и четыре инвалида Великой Отечественной войны получили дополнительно по 10 тысяч рублей.

- Для получения выплат ветеранам не потребовалось подавать заявлений и куда-либо обращаться – все деньги были зачислены в автоматическом режиме одновременно с пенсией за апрель, – уточнил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Эта выплата предназначена для ветеранов Великой Отечественной войны, служивших в действующей армии, а также для тех, кто получил инвалидность из-за фронтовых ранений, контузий или увечий. К получателям также относятся участники боевых операций ВОВ и лица, выполнявшие специальные задачи в действующей армии, в тылу врага или за рубежом.

