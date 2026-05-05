Из Иркутской области 28 конфискованных авто отправили бойцам в зону СВО.

Из Иркутской области 28 конфискованных автомобилей отправили бойца в зону специальной военной операции. Это машины, которые изъяли у нарушителей по уголовным делам за пьяное вождение. Об этом КП-Иркутск рассказали в Народном фронте региона.

- Технику передало территориальное управление Росимущества в Приангарье. Всего ведомство подготовило 28 авто, 15 ещё готовится к отправке, - уточняется в сообщении.

В 2026 году военнослужащим и нуждающимся жителям также были переданы тепловизор, 90 рыболовных сетей, ножи, серпы, электроприборы и кроссовки. В 2024 году на передовую отправились восемь конфискованных авто, а в 2025 году – уже 24 машины, 274 пары обуви, 130 рыболовных сетей, три ноутбука, бензопила, компьютер и системный блок.

