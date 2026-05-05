Строительный кран опрокинулся на Верхней набережной в Иркутске

Строительный кран опрокинулся на Верхней набережной в Иркутске. Кадры разлетелись по соцсетям, на них видно, что техника упала на строительной площадке и затронула электропровод. К счастью, из людей никто не пострадал. Однако из-за этого жители некоторых домов якобы остались без света.

- Прокуратура Октябрьского района организовала проверку по сообщению об опрокидывании строительной техники, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты оценят, как соблюдалось законодательство в сфере охраны труда и других федеральных законов.

