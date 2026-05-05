Вандалы разгромили могилы участников СВО на кладбище в Бурятии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии неизвестные осквернили кладбище. Пострадали в том числе могилы участников специальной военной операции: вандалы перевернули памятники, повредили оградки, раскидали венки и знамена, а одну из оград выбросили прямо на дорогу.

О происшествии стало известно из соцсетей, а вечером 30 апреля представитель администрации села подал официальное заявление в полицию. На место выехала следственно оперативная группа. Об этом сообщает газета «Номер один» Бурятии.

Некоторые жители предположили, что причиной разрушений мог стать сильный ветер. Однако другие эту версию отвергают. В МВД подтвердили, что ведётся расследование. Полицейские устанавливают личности нарушителей, а также выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что сибирячка родила на 27-й неделе беременности девочку с весом всего 580 граммов. Подробнее - в материале.