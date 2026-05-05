103‑летняя жительница Монголии впервые приехала в Иркутск ко Дню Победы.

Делегация из Монголии прибыла в Иркутскую область для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Среди гостей — 103-летняя Рашинхуу. Об этом сообщается в центре культуры коренных народов Прибайкалья. В 19 лет она вместе с товарищами перегнала 400 лошадей для нужд Красной армии. Путь длиной около тысячи километров до приграничного Алтанбулага она прошла наравне с мужчинами.

- Визит в Иркутск стал для Рашинхуу первым. Женщина призналась, что была «от души рада» приглашению, хорошо перенесла дорогу и назвала иркутский климат мягким.

Гости вспомнили о масштабной помощи Монголии Советскому Союзу в годы войны: отправляла продовольствие, шерсть, кожу и пушнину, собрала средства, равные трёхлетнему бюджету страны, дала фронту полмиллиона лошадей.

