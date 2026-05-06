Эксперт рассказала, как правильно бегать без вреда для здоровья

Если появляется одышка или боль в коленях, нужно сбавить обороты, а не терпеть. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный тренер Мария Волынкина рассказала NEWS.ru, что большинство новичков допускают одни и те же ошибки при беге, из-за которых страдают суставы и позвоночник. Главное правило - держать комфортный темп. Если появляется одышка или боль в коленях, нужно сбавить обороты, а не терпеть.

- Вы должны хорошенько размяться, сделать легкую гимнастику, махи, а когда закончили - выполнить легкую растяжку. Нужно прислушиваться к своему телу. Если вы понимаете, что задыхаетесь, начинают болеть колени, другие суставы, позвоночник, не надо здесь геройствовать, - сказала Волынкина.

Техника тоже имеет значение. Взгляд направлен прямо перед собой, ведущую ногу сгибают в колене и выносят вперед бедро, а не всю ногу целиком. Корпус держат ровным, пресс собранным, плечи расслабленными. Руки согнуты в локтях и двигаются вдоль тела. Приземляться надо на среднюю часть стопы или мягко на пятку, без ударного торможения. Первое касание делают на переднюю часть стопы. Дышать важно ритмично, по схеме два шага - вдох, два шага - выдох.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что пять клещей обнаружила на себе пара из Иркутска после прогулки на берегу Байкала. Читайте подробности.