Мэр Иркутска навестил 101-летнюю узницу концлагеря и поздравил с Днем Победы.

Мэр Иркутска Руслан Болотов накануне 81-й годовщины Победы побывал в гостях у Пелагеи Ячменевой. Он передал ей подарки от администрации города и губернатора Игоря Кобзева.

Пелагея Ивановна родилась в 1924 году в Курской области. В 1942-м, когда ей было 17 лет, в деревню вошли немцы. Девушку забрали в одном платье и погнали пешком за 18 км без еды и воды. Четверо суток везли в вагоне для скота до Бреста, затем отправили на фабрику в Германию. Узники жили в бараках по сто человек, спали на дощатых нарах, питались один раз в день куском хлеба и баландой из брюквы. Освобождение пришло как раз 9 мая 1945 года. Охрана исчезла, и на дороге узники увидели советские танки со звездами.

- Я люблю наш город и прикипела к нему душой за эти 80 лет. Желаю богатства и здоровья, а всем нам - жить в мире и согласии. 9 мая для меня - святой день. Нас освободили из концлагеря, и когда мы вышли, кругом кричали: «Победа!». Такая радость была, что мы теперь живем в свободной стране, - рассказала Пелагея Ячменева.

После войны она вернулась на родину, познакомилась с будущим мужем-военным и в 1946 году переехала в Иркутск. Здесь воспитала двух дочерей, сейчас у нее двое внуков, внучка и шесть правнуков.

