Задыхался при любых нагрузках: хирурги впервые прооперировали подростка со сложнейшим пороком сердца

В Иркутске хирурги впервые поставили стент в легочную артерию подростку.

Врачи Иркутской областной клинической больницы провели уникальную операцию. Они впервые выполнили высокотехнологичное стентирование левой ветви легочной артерии пациенту с оперированной тетрадой Фалло - сложнейшим врожденным пороком сердца.

Мальчику сделали радикальную операцию на открытом сердце еще 11 лет назад. Но с возрастом возникло осложнение. Левая легочная артерия критически сузилась, и левое легкое почти не получало крови. Подросток задыхался даже от обычных нагрузок. Повторное вскрытие грудной клетки грозило огромными рисками. Тогда рентгенхирурги через прокол на ноге провели крошечный катетер и установили баллонно-расширяемый стент, который восстановил нормальный кровоток.

Операцию провели под руководством приглашенного эксперта из Клинического центра имени Мешалкина Алексея Войтова. В ходе той же сессии врачи закрыли дефекты межжелудочковой перегородки еще четверым детям от 10 до 15 лет. Всего за последнее время в больнице успешно устранили более 20 таких дефектов разной сложности.

