Психолог объяснил, как пережить майскую хандру и вернуть бодрость

Май дарит тепло и солнце, но многие вместо радости чувствуют разбитость, сонливость и апатию. Телеканал «Саратов 24» разбирается, почему так происходит и что с этим делать.

- После зимы организм перестраивается, нехватка свежих овощей и фруктов дает о себе знать, а физическая активность резко возрастает. Вдобавок общество ждет, что вы будете радоваться весеннему солнцу, но сил на это нет, и человек начинает злиться на самого себя. Если после полноценного сна и прогулки бодрость возвращается, все в порядке. Но когда усталость не проходит, появляются слабость, одышка, боль или резкие скачки веса, это может указывать на скрытую болезнь, - пишут журналисты.

По словам психолога Анатолия Абашина, особенно тревожный сигнал - потеря интереса к жизни, исчезновение аппетита и пугающие мысли о будущем. Такое состояние нельзя списывать на сезонность, в этом случае нужно срочно обратиться к специалисту. Чтобы легче пережить майскую перестройку, психолог советует на неделю снизить планку, дробить задачи на мелкие шаги. И главное - разрешить себе отдыхать и иногда просто лениться.

