Ни денег, ни компьютеров: мужчина нарвался на мошенников в сети и потерял более миллиона рублей

Полицейские раскрыли мошенничество при покупке компьютерной техники через интернет. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона, жертвой стал 29-летний мужчина, он потерял больше миллиона рублей.

- Мужчина разместил объявление о покупке компьютеров и быстро получил отклик от продавца из Адлера. Чтобы проверить товар, он попросил родственника из Краснодарского края съездить к продавцу и осмотреть технику. Все устроило, и мужчина перевел за три компьютера 1,05 миллиона рублей. Однако в оговоренный срок он не получил ни денег, ни товара, а продавец перестал выходить на связь, - пишут журналисты.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 40-летний житель Владимирской области. Мужчина уже дважды привлекался к ответственности за мошенничество и в отделе признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

