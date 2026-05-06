Мошенники звонят ветеранам труда Иркутска и обещают подарки к 9 Мая. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Аферисты придумали новую схему обмана в преддверии Дня Победы. Они обзванивают ветеранов труда и представляются сотрудниками администрации Иркутска. Пожилым людям обещают праздничные выплаты и продуктовые наборы, а для убедительности приглашают получить их 13 мая на улице Ленина, 14.

- Для записи на прием мошенники просят назвать номер СНИЛС и другие персональные данные. Затем жертв зовут в здание мэрии якобы для заполнения заявления, - предупреждают власти.

В администрации города подчеркивают, что никто из официальных лиц не обзванивает ветеранов и никогда не запрашивает по телефону паспортные данные и СНИЛС. Если вам поступил подобный звонок, это однозначно преступники. Положите трубку и предупредите близких.

