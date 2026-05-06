НовостиПроисшествия6 мая 2026 4:55

В Иркутской области расследуют дело о халатности после удара током ребенка

Трагедия случилась вечером 25 апреля на улице Высотной в Усть-Илимске
Татьяна ИВАНОВА
Школьник гулял со старшим и двоюродным братьями и попытался залезть на трансформаторную будку.

Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, заведенного по статье о халатности. Как ранее сообщала КП-Иркутск, разбирательства начались после того, как 7-летнеий ребенок получил тяжелую электротравму.

Трагедия случилась вечером 25 апреля на улице Высотной в Усть-Илимске. Школьник гулял со старшим и двоюродным братьями и попытался залезть на трансформаторную будку, после чего его ударило током. Мальчика экстренно доставили санавиацией в Ивано-Матренинскую детскую больницу Иркутска.

Следователи выясняют, почему ребенок смог подобраться к опасному объекту и были ли соблюдены требования безопасности.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что на 6-летнего мальчика рухнули металлические качели, проломив ему череп. Чтобы спасти ребенка, врачи ввели его в кому, а затем провели операцию. Подробности.