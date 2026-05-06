В Иркутске прокуратура помогла жертве мошенников вернуть больше 600 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Иркутска через суд взыскала крупную сумму в пользу местной жительницы, которая пострадала от мошенников. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, женщина имеет инвалидность и с трудом передвигается самостоятельно.

- В 2024 году ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками сотовой компании. Под предлогом продления договора они получили доступ к банковской карте и перевели все деньги на счет, открытый в Республике Марий Эл. Прокуратура подала иск о взыскании с владельца этого счета украденной суммы, - добавили в ведомстве.

Суд полностью удовлетворил требования. Житель Медведевского района теперь обязан вернуть 464 тысячи рублей основного долга и еще 173 тысячи рублей процентов за пользование чужими деньгами. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что пять клещей обнаружила на себе пара из Иркутска после прогулки на берегу Байкала. Читайте подробности.