Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 5:22

В Иркутске прокуратура помогла жертве мошенников вернуть больше 600 тысяч рублей

Аферисты назвались сотрудниками сотовой компании
Татьяна ИВАНОВА
В Иркутске прокуратура помогла жертве мошенников вернуть больше 600 тысяч рублей.

В Иркутске прокуратура помогла жертве мошенников вернуть больше 600 тысяч рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Иркутска через суд взыскала крупную сумму в пользу местной жительницы, которая пострадала от мошенников. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, женщина имеет инвалидность и с трудом передвигается самостоятельно.

- В 2024 году ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками сотовой компании. Под предлогом продления договора они получили доступ к банковской карте и перевели все деньги на счет, открытый в Республике Марий Эл. Прокуратура подала иск о взыскании с владельца этого счета украденной суммы, - добавили в ведомстве.

Суд полностью удовлетворил требования. Житель Медведевского района теперь обязан вернуть 464 тысячи рублей основного долга и еще 173 тысячи рублей процентов за пользование чужими деньгами. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что пять клещей обнаружила на себе пара из Иркутска после прогулки на берегу Байкала. Читайте подробности.