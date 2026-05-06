Подрядчики украли 11,5 млн рублей при благоустройстве площади Труда в Чите

Обвиняемые похитили больше 11,5 миллионов при благоустройстве площади Труда.

В Чите перед судом предстанут двое руководителей строительных компаний. Как сообщает ZabNews со ссылкой на краевую прокуратуру, они похитили больше 11,5 миллионов рублей при благоустройстве площади Труда в поселке КСК. Уголовное дело уже направили в Черновский районный суд.

- В 2019 году один из обвиняемых заключил муниципальный контракт почти на 60 миллионов рублей и нанял субподрядчика. В акты выполненных работ они вносили ложные сведения: завышали цены и объемы, - пишут журналисты.

Строительная экспертиза выявила целый список недоделок. Подрядчики не доложили тротуарную плитку, не окрасили металлические конструкции, не установили часть светильников и велосипедных стоек, не сделали гидроизоляцию бетона и забыли про арматурную проволоку в фундаментах. Даже туалеты и водоприемные решетки установили не полностью.

Оба фигуранта работали по предварительному сговору и использовали служебное положение. На их имущество арест наложен на сумму больше 30 миллионов рублей. За мошенничество в особо крупном размере им грозит до десяти лет лишения свободы.

