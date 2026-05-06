В Забайкалье безработный отец выплатил 2 млн алиментов, чтобы не сесть в тюрьму.

Житель Забайкалья нашел мощную мотивацию расплатиться по старым долгам. Перспектива снова оказаться за решеткой заставила его одним махом погасить алименты в размере почти 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на краевое УФССП.

- Копить задолженность мужчина начал еще в 2013 году после развода с первой женой. Позже добавились дети от второго брака, а с ними и новые долги. Ни постоянной работы, ни имущества у должника не было, - пишут журналисты.

В итоге за невыплату алиментов он уже отсидел год. Освободившись, отец подобрел, стал общаться с детьми и понемногу переводить деньги с подработок. Но суммы были настолько маленькими, что приставы снова завели на него уголовное дело. Когда мужчина понял, что второй срок может оказаться куда длиннее первого, деньги внезапно нашлись. Он перевел всю сумму вместе с исполнительским сбором одним платежом.

