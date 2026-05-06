В Аларском районе двум школам передали Знамя Победы. Фото: соцсети администрации Аларского района

В Аларском районе двум школам торжественно передали Знамя Победы. Всероссийская акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году единства народов России. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации района.

- Праздник начался с исполнения гимна Российской Федерации и поднятия государственного флага. Ведущий церемонии подчеркнул значимость реликвии: он напомнил о подвигах предков, о встрече с врагом в 1941 году и о победном знамени над Рейхстагом, - уточняется в сообщении.

После обряда освящения состоялось главное событие - передача реликвии представителям школ. Учащиеся получили святыню и произнесли клятву. Память павших почтили минутой молчания.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в столицу Приангарья 6 мая привезут «Огонь памяти» с Могилы Неизвестного солдата.