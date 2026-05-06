В Иркутске задержали подозреваемого в покушении на убийство через поджог авто

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске полицейские задержали 38-летнего ранее судимого жителя Черемхово. Его подозревают в покушении на убийство. Как рассказали КП-Иркутск в МВД Приангарья, на улице Октябрьской революции к жителю областного центра подошли двое пьяных неизвестных с вопросом - оказывает ли он услуги такси.
- Водитель отказался помочь. Позже один из мужчин вернулся, бросил в окно автомобиля бутылку с горючей смесью и сбежал. Владелец успел выбраться из машины, которая впоследствии сгорела дотла, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
