В Иркутске задержали подозреваемого в покушении на убийство через поджог авто

НовостиПроисшествия6 мая 2026 6:52

В Иркутске задержали подозреваемого в покушении на убийство через поджог автофото

Мужчина бросил в окно автомобиля бутылку с горючей смесью и сбежал
Ангелина ОГЕР
Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске полицейские задержали 38-летнего ранее судимого жителя Черемхово. Его подозревают в покушении на убийство. Как рассказали КП-Иркутск в МВД Приангарья, на улице Октябрьской революции к жителю областного центра подошли двое пьяных неизвестных с вопросом - оказывает ли он услуги такси.

- Водитель отказался помочь. Позже один из мужчин вернулся, бросил в окно автомобиля бутылку с горючей смесью и сбежал. Владелец успел выбраться из машины, которая впоследствии сгорела дотла, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье расследуют дело о халатности после удара током ребенка.