Офтальмолог назвала неожиданные признаки плохого зрения у ребенка

Офтальмолог назвала неожиданные признаки плохого зрения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Офтальмолог из Читы Людмила Сиренко рассказала, на что родителям стоит обратить внимание, чтобы вовремя заметить проблемы со зрением у школьников. Самый очевидный сигнал - жалоба ребенка, когда его пересадили за последнюю парту.

- За первой-второй партой ребенок не всегда чувствует снижение остроты зрения, но как только его переместили подальше от доски - может прийти домой и сказать, что плохо видит, - пояснила врач.

«АиФ-Забайкалье» пишет, что есть и менее заметные признаки. Если школьник начал делать ошибки при переписывании с доски, родителям стоит присмотреться внимательнее. Внезапно испортившийся почерк - тоже тревожный звоночек.

Ребенок перестает попадать в строчку или клеточку, и взрослые часто списывают это на неаккуратность, а на самом деле причина может быть в плохом зрении. Еще один неожиданный признак - когда ребенок иногда садится не в тот автобус, потому что просто не разглядел номер.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что на 6-летнего мальчика рухнули металлические качели, проломив ему череп. Чтобы спасти ребенка, врачи ввели его в кому, а затем провели операцию. Читайте подробности.