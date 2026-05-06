В Иркутске возле вокзала между водителями произошел конфликт с рукоприкладством

В Иркутске возле вокзала произошел дорожный конфликт с рукоприкладством

В Иркутске полицейские выясняют обстоятельства серьёзного конфликта. Он произошел между двумя автомобилистами белых иномарок на дороге возле железнодорожного вокзала. Ссора между мужчинами переросла в рукоприкладство. Видео произошедшего попало в соцсети.

- После этого инцидент официально зарегистрировали, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.

Теперь оперативники устанавливают личности участников конфликта и причины драки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре задержали подозреваемого в покушении на убийство через поджог авто. Мужчина бросил в окно машины бутылку с горючей смесью и сбежал. Сам владелец авто успел выбраться из салона и не пострадал.