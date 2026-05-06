Юрий Трофимов стал ректором Иркутского госуниверситета путей сообщения

Юрий Трофимов стал ректором Иркутского государственного университета путей сообщения. Об этом сообщается в пресс-службе учебного учреждения. Эту должность Юрий Трофимов будет занимать пять лет.

- В 2002 году Юрий завершил обучение в Иркутском институте инженеров железнодорожного транспорта. Его карьера в ИрИИТ началась в 1999 году как лаборанта, и он прошел путь до проректора.

С 2018 по 2021 год он возглавлял детскую Восточно-Сибирскую железную дорогу. В 2021-2022 годах Юрий занимал пост первого проректора ИрГУПС, затем временно исполнял обязанности ректора, а в сентябре 2022 года он стал руководить университетом.

