Застройщики из Куйтуна вернут 6 млн за бракованное жилье для детей-сирот

Часть жилья не соответствовала техническим регламентам и проектной документации. Фото: Прокуратура Иркутской области.

Прокуратура Куйтунского района через суд взыскала почти 6 миллионов рублей с бывших руководителей строительной компании. Они возводили жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но грубо нарушили условия контракта.

- В 2017-2018 годах осужденные построили две блок-секции в поселке Куйтун и сдали региональному министерству 72 квартиры. Часть жилья не соответствовала техническим регламентам и проектной документации. Несмотря на это, глава Куйтунского городского поселения подписала разрешение на ввод новостроек в эксплуатацию, и застройщики получили оплату по государственным контрактам. Областному бюджету нанесли ущерб более чем на 6 миллионов рублей, - напомнили в региональной прокуратуре.

В июле 2025 года экс-руководителя и бывшего главного инженера осудили за мошенничество и приговорили к трем годам колонии общего режима со штрафом по 300 тысяч рублей каждому. Однако ущерб они не возместили. Прокуратура подала иск, и суд взыскал с ответчиков свыше 5,9 миллиона рублей в пользу Иркутской области. Бывшая глава поселения тоже получила срок за взяточничество и превышение полномочий.

